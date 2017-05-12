«Целительница» избавила белгородку от 400 тысяч рублей

10:06

Инцидент произошёл в Старом Осколе Белгородской области.

По предварительным данным, 36-летняя местная жительница увидела в газете объявление, в котором гадалка обещала помочь в решении проблем. Женщина записалась на приём.

К «целительнице» она ходила несколько месяцев и за услуги отдала 400 000 рублей и три золотых изделия. Эти драгоценности нужны были гадалке якобы для проведения ритуалов.

Затем жительница старого Оскола поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Правоохранители установили личность гадалки. Ею оказалась ранее судимая местная жительница 1971 года рождения. Её задержали.

По сообщению пресс-службы УМВД России по Белгородской области, на «целительницу» завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое в крупном размере». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до шести лет.