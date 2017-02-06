Три населённых пункта в Белгородской области попали под карантин из-за бешенства животных

11:32

Ограничения наложены постановлением главы региона от 2 февраля 2017 года.

Карантин введён на улице Снитной в селе Чуево Губкинского городского округа до 18 марта 2017 года. До 26 марта ограничительные мероприятия будут действовать на улице Белгородской в селе Берёзовка Борисовского района. До 28 марта ограничения наложены на улицу Садовую в селе Иловка Алексеевского района.

Документ запрещает в зонах действия карантина проводить выставки и выводки собак и кошек, организовывать нагонку и натаску охотничьих собак, торговать домашними животными и отлавливать диких животных. Помимо этого кошек и собак запрещено вывозить за пределы территорий, на которые распространяются ограничительные мероприятия.