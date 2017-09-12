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Три в одном, или Культурно-спортивный центр и офис семейного врача под одной крышей

14:05
12 Сентября 2017
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Многофункциональный социальный объект появился в Ближней Игуменке Белгородского района. 

Под одной крышей находятся зрительный и спортивный залы, библиотека, зал хореографии и кабинеты для занятий различными видами спорта. Кроме того, там же расположился офис семейного врача, сообщили в пресс-службе администрации Белгородского района.

После многочисленных обращений граждан было принято решение при поддержке правительства области возвести такое многофункциональное здание. Здесь есть всё необходимое для развития личности. Белгородский район уделяет значительное внимание развитию культуры и образования. Это два приоритетных направления. Так, открыт сельский клуб в Красном Хуторе, полноценно заработал новый сельский клуб в Петропавловке. Микрорайоны развиваются, примечательно, что сюда всё больше начинают приезжать люди на постоянное место жительства. Думаю, что жители по достоинству оценят этот спортивно-культурный центр.

Александр Сергиенко
глава администрации Белгородского района

Александр Сергиенко вручил благодарственные письма всем, кто строил культурно-спортивный центр. Затем почётные гости перерезали традиционную красную ленту у входа.

Фото пресс-службе администрации Белгородского района


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