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Традиционный байк-рок фестиваль пройдёт в Старом Осколе Белгородской области

16:45
19 Июня 2017
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В мероприятии участвуют те, кто любит мотоциклы и драйвовую музыку.

В 2017 году на участие в концерте заявлены, в частности, группы Rock-n-roll Traffic, Экзистенция, Башня, 13-е Созвездие, Normandia, Сказки Старого Города. Хиты Rammstein прозвучат в исполнении группы Ричи Колючего из Харькова.

Гостей фестиваля ждут конкурсы, отдых на природе, «живой» рок-н-ролл.

Байк-рок-фест-2017.jpg

Слёт запланирован на 28-29 июля. Место прежнее – на берегу озера за селом Сорокино. Подробнее о фестивале – в группе в соцсети «ВКонтакте».


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