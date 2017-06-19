Традиционный байк-рок фестиваль пройдёт в Старом Осколе Белгородской области

16:45

В мероприятии участвуют те, кто любит мотоциклы и драйвовую музыку.

В 2017 году на участие в концерте заявлены, в частности, группы Rock-n-roll Traffic, Экзистенция, Башня, 13-е Созвездие, Normandia, Сказки Старого Города. Хиты Rammstein прозвучат в исполнении группы Ричи Колючего из Харькова.

Гостей фестиваля ждут конкурсы, отдых на природе, «живой» рок-н-ролл.





Слёт запланирован на 28-29 июля. Место прежнее – на берегу озера за селом Сорокино. Подробнее о фестивале – в группе в соцсети «ВКонтакте».