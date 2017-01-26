Технический совет по контролю за дорогами появится в Белгородской области

17:10

С такой инициативой выступил заместитель губернатора Евгений Глаголев. Новый контролирующий орган должен появиться в течение месяца.

В числе первостепенных задач совета будут инвентаризация имеющихся предприятий, техники, проверка квалификации сотрудников. В общем, всех тех, кто в какой-то мере относится к дорогам Белгородской области.

В рейтинге по безопасности дорог Белгородская область занимает пятое место в стране. Есть цель сначала войти в тройку лидеров в ближайшие годы, а потом и вовсе занять лидирующие позиции. Это будет своеобразный челендж (вызов – Прим. ред.). Евгений Глаголев

Евгений Глаголев предложил перенимать опыт у городов, которые давно шагнули вперёд в плане усовершенствования дорог. Это Минск, Казань, Санкт-Петербург.

«В каждом районе следует проводить эксперименты с покрытием», – подчеркнул Евгений Глаголев.

В течение двух недель представители муниципалитетов должны предоставить свои кандидатуры, которые войдут в новый совет, спустя ещё неделю будет сформирована повестка. То есть полноценно новый контролирующий орган заработает где-то через месяц.