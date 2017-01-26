В области:

Технический совет по контролю за дорогами появится в Белгородской области

17:10
26 Января 2017
139
0

С такой инициативой выступил заместитель губернатора Евгений Глаголев. Новый контролирующий орган должен появиться в течение месяца.

В числе первостепенных задач совета будут инвентаризация имеющихся предприятий, техники, проверка квалификации сотрудников. В общем, всех тех, кто в какой-то мере относится к дорогам Белгородской области.

В рейтинге по безопасности дорог Белгородская область занимает пятое место в стране. Есть цель сначала войти в тройку лидеров в ближайшие годы, а потом и вовсе занять лидирующие позиции. Это будет своеобразный челендж (вызов – Прим. ред.).

Евгений Глаголев

Евгений Глаголев предложил перенимать опыт у городов, которые давно шагнули вперёд в плане усовершенствования дорог. Это Минск, Казань, Санкт-Петербург.

«В каждом районе следует проводить эксперименты с покрытием», – подчеркнул Евгений Глаголев.

В течение двух недель представители муниципалитетов должны предоставить свои кандидатуры, которые войдут в новый совет, спустя ещё неделю будет сформирована повестка. То есть полноценно новый контролирующий орган заработает где-то через месяц.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

7947
Новым начальником департамента строительства и архитектуры Белгорода стал Василий Голиков
6625
Мужчина, зарезанный в Дубовом, звонил в экстренную службу помощи
6054
Благодаря «Чёрному списку» ИА «Бел.Ру» общительный водитель автобуса в Белгороде заплатит штраф
5685
Полигон ТБО за 160 миллионов рублей построят в Белгородской области
5647
Водителей Белгородской области предупреждают об ухудшении погоды
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика