Татьяны могут бесплатно сходить в зоопарк в Белгороде и Старом Осколе

11:59

Акция будет действовать 25 и 28 января соответственно.

В День студенчества в Белгородском зоопарке будет действовать система бесплатного посещения для всех Татьян. Для этого на входе необходимо будет показать паспорт.

Также руководство зоопарка в Белгороде подготовило сюрприз для студентов: в эту среду, 25 января, они смогут посмотреть на зверей с 50-процентной скидкой. В этом случае посетителю нужно будет предъявить студенческий билет при покупке билета, сообщает официальная группа Белгородского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

Девочки, девушки и женщины с именем Татьяна бесплатно смогут посетить старооскольский зоопарк. Там акция «День Татьяны» пройдёт 28 января. Начало мероприятия – в 14:00, рассказали в Староскольском зоопарке.