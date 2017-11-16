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Священников в Белгородской области научили пользоваться огнетушителями

16:06
16 Ноября 2017
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Священнослужителям Новооскольского и Чернянского районов рассказали о правилах пожарной безопасности, в том числе во время обрядов и при пользовании отопительными печами в церквях и домах, научили обращаться с огнетушителями.

Большинство пожаров в области происходит из-за неправильной эксплуатации электроприборов и неосторожного обращения с огнём.

Занятия провели сотрудники учебно-методического центра по ГОЧС БО и пожарно-спасательного гарнизона Новооскольского района в ПСЧ № 28 в Новом Осколе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

По словам представителей МЧС, позже в храмах пройдут тренировочные эвакуации людей.

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области


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