Священников в Белгородской области научили пользоваться огнетушителями

16:06

Священнослужителям Новооскольского и Чернянского районов рассказали о правилах пожарной безопасности, в том числе во время обрядов и при пользовании отопительными печами в церквях и домах, научили обращаться с огнетушителями.

Большинство пожаров в области происходит из-за неправильной эксплуатации электроприборов и неосторожного обращения с огнём.

Занятия провели сотрудники учебно-методического центра по ГОЧС БО и пожарно-спасательного гарнизона Новооскольского района в ПСЧ № 28 в Новом Осколе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Белгородской области.

По словам представителей МЧС, позже в храмах пройдут тренировочные эвакуации людей.

Фото ГУ МЧС России по Белгородской области