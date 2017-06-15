Судебные приставы за пять месяцев собрали с должников 1,5 млрд рублей
Руководитель ведомства Игорь Рудаков сообщил, что эти результаты выше, чем за аналогичный период прошлого года, что говорит об эффективности работы сотрудников УФССП России по Белгородской области.
Всего на исполнении в структурных подразделениях управления находилось 414 843 дела на общую сумму свыше 40 млрд рублей. По первым итогам работы за 5 месяцев текущего года удалось незначительно, но всё же сократить число – судебные приставы-исполнители завершили 118 952 дела и собрали с должников почти 1,5 млрд рублей.
Губернатор Белгородской области выступал в областной Думе и озвучил тот факт, что мы на сегодняшний день подошли по таким статьям, как доходы и расходы, фактически в ноль, и что область не является дотационной. В этом есть и ваша большая заслуга. Не скрываем, что сегодня грядет реформа, которая будет проходить в вашей службе. Мы очень надеемся, что будет повышение денежных окладов, социального и экономического статуса.
Олег Мантулин
секретарь Совета безопасности Белгородской области
Как и прежде, больше всего нарушителей из категории злостных – это неплательщики алиментов. Так, за 5 месяцев судебные приставы ограничили выезд за границу 19 931 должнику, из них 3766 – должники по алиментным обязательствам. Управлением с этих нарушителей взыскано 96,3 млн рублей.
На исполнении за 5 месяце в ведомстве находилось 10 075 дел о взыскании алиментных платежей на общую сумму 688,7 млн рублей. Из них фактическим исполнением окончено только 280 дел и взыскано почти 41,4 млн рублей. Вместе с тем, 2840 копий исполнительных документов уже направлено в организации для удержания периодических платежей на общую сумму 52,6 млн рублей.
В этом году служба наделена полномочиями по надзору за организациями, осуществляющими свою деятельность по взысканию задолженностей с физических лиц, за коллекторской деятельностью, регистрацией таких организаций. Управление рассматривает жалобы на действия коллекторских организаций. Мы своевременно реагируем. Одна организация уже привлечена к административной ответственности.
Игорь Рудаков
Благодаря совместной работе с ГИБДД за отчётный период на исполнении у регионального УФССП России находилось 152 602 дела, возбуждённых на основании постановлений ГИБДД о взыскании административных штрафов на общую сумму почти 111,4 млн рублей. По итогам завершено больше половины производств – 84 715, взыскано денежных средств на общую сумму 51 818 тыс. рублей.
Приоритетным направлением деятельности ведомства является взыскание налоговых платежей. Так, под контролем судебных приставов находилось 31 035 ИП с долгом на общую сумму 1,7 млрд рублей. Из них фактическим исполнением окончено 4047 дел, взыскано СПИ 287,4 млн рублей.
В целом хотелось бы отметить хорошие результаты работы за первые пять месяцев года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы свои показатели улучшили. О более ощутимых результатах можно говорить на итоговом промежуточном заседании (за полгода работы).
Игорь Рудаков