Судебные приставы за пять месяцев собрали с должников 1,5 млрд рублей

18:23

Руководитель ведомства Игорь Рудаков сообщил, что эти результаты выше, чем за аналогичный период прошлого года, что говорит об эффективности работы сотрудников УФССП России по Белгородской области.

Всего на исполнении в структурных подразделениях управления находилось 414 843 дела на общую сумму свыше 40 млрд рублей. По первым итогам работы за 5 месяцев текущего года удалось незначительно, но всё же сократить число – судебные приставы-исполнители завершили 118 952 дела и собрали с должников почти 1,5 млрд рублей.

Губернатор Белгородской области выступал в областной Думе и озвучил тот факт, что мы на сегодняшний день подошли по таким статьям, как доходы и расходы, фактически в ноль, и что область не является дотационной. В этом есть и ваша большая заслуга. Не скрываем, что сегодня грядет реформа, которая будет проходить в вашей службе. Мы очень надеемся, что будет повышение денежных окладов, социального и экономического статуса. Олег Мантулин

секретарь Совета безопасности Белгородской области

Как и прежде, больше всего нарушителей из категории злостных – это неплательщики алиментов. Так, за 5 месяцев судебные приставы ограничили выезд за границу 19 931 должнику, из них 3766 – должники по алиментным обязательствам. Управлением с этих нарушителей взыскано 96,3 млн рублей.

На исполнении за 5 месяце в ведомстве находилось 10 075 дел о взыскании алиментных платежей на общую сумму 688,7 млн рублей. Из них фактическим исполнением окончено только 280 дел и взыскано почти 41,4 млн рублей. Вместе с тем, 2840 копий исполнительных документов уже направлено в организации для удержания периодических платежей на общую сумму 52,6 млн рублей.

В этом году служба наделена полномочиями по надзору за организациями, осуществляющими свою деятельность по взысканию задолженностей с физических лиц, за коллекторской деятельностью, регистрацией таких организаций. Управление рассматривает жалобы на действия коллекторских организаций. Мы своевременно реагируем. Одна организация уже привлечена к административной ответственности. Игорь Рудаков

Благодаря совместной работе с ГИБДД за отчётный период на исполнении у регионального УФССП России находилось 152 602 дела, возбуждённых на основании постановлений ГИБДД о взыскании административных штрафов на общую сумму почти 111,4 млн рублей. По итогам завершено больше половины производств – 84 715, взыскано денежных средств на общую сумму 51 818 тыс. рублей.

Приоритетным направлением деятельности ведомства является взыскание налоговых платежей. Так, под контролем судебных приставов находилось 31 035 ИП с долгом на общую сумму 1,7 млрд рублей. Из них фактическим исполнением окончено 4047 дел, взыскано СПИ 287,4 млн рублей.