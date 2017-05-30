Суд временно прикрыл кафе в Старом Осколе из-за кишечной палочки в продуктах

12:21

Деятельность закусочной быстрого питания в микрорайоне «Солнечный» приостановлена на 30 суток.

19 мая сотрудники Роспотребнадзора провели в отношении индивидуального предпринимателя внеплановую выездную проверку, в результате которой в некоторых продуктах питания, реализуемых в закусочной, выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Помимо этого в заведении не обнаружено достаточное количество инвентаря, а на ёмкостях с салатом из свежей капусты и нарезкой из огурцов и помидоров нет информации о дате и часе их изготовления, условиях их хранения и сроке годности.

В суде представитель ИП не оспаривала выявленных нарушений и заявила об их полном устранении, прося не назначать наказания, связанного с приостановлением деятельности.

Но Старооскольский городской суд признал индивидуального предпринимателя виновным по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (закусочная быстрого обслуживания), в том числе при приготовлении пищи, её хранении и реализации населению».

Чтобы предотвратить причинение вреда здоровью людей при питании в закусочной, особенно в весенне-летний период, суд посчитал необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток.

Суд может досрочно снять административное наказание, если будут устранены обстоятельства, послужившие основанием для его назначения. Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.