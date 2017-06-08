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Суд обязал управляющую компанию отремонтировать кровлю дома в Октябрьском Белгородского района

15:00
08 Июня 2017
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На жалобы хозяйки квартиры управляющая компания не отреагировала.

С 2013 года после дождя или снега протекала крыша в одном из домов в посёлке Октябрьский. Женщина пожаловалась в местную управу, но там нарушения устранять не стали. Затем она обратилась в суд.

Суд обязал управляющую компанию посёлка Октябрьский в течение месяца с момента вступления решения в законную силу отремонтировать кровлю дома над квартирой истца таким образом, чтобы устранить течь.

Кроме того в пользу белгородки взыскана компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф за отказ в добровольном порядке выполнить требования истца, сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда. 


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