Суд обязал управляющую компанию отремонтировать кровлю дома в Октябрьском Белгородского района

15:00

На жалобы хозяйки квартиры управляющая компания не отреагировала.

С 2013 года после дождя или снега протекала крыша в одном из домов в посёлке Октябрьский. Женщина пожаловалась в местную управу, но там нарушения устранять не стали. Затем она обратилась в суд.

Суд обязал управляющую компанию посёлка Октябрьский в течение месяца с момента вступления решения в законную силу отремонтировать кровлю дома над квартирой истца таким образом, чтобы устранить течь.

Кроме того в пользу белгородки взыскана компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф за отказ в добровольном порядке выполнить требования истца, сообщили в пресс-службе Белгородского районного суда.