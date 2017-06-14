Строительство 10-й в Белгородской области мототрассы завершается в Ракитянском районе

17:09

В преддверии открытия на мототрассе прошёл пробный заезд с участием членов мотоклуба «Ракита» и представителей сборной Федерации мотоспорта Белгородской области и МО ДОСААФ России Ракитянского района.

Трасса расположена на месте бывшего песчаного карьера у объездной автодороги Малинов Яр. В благоустройстве её территории активное участие принимали волонтёры, активисты «Российского Союза Молодёжи» и студенты-добровольцы Ракитянского агротехнологического техникума, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области.

Идея создания трека для мотокросса принадлежит заместителю главы администрации Ракитянского района по социально-культурному развитию и социальной защите населения Елене Чефоновой. Именно она и руководит проектом.

Строительство трассы началось с нуля в прошлом году. Сначала она предназначалась для тренировок местного мотоклуба, но участники проекта модернизировали трассу по всем правилам и готовы к встрече спортсменов Ракитянского этапа Молодёжного первенства Белгородской области 24 сентября.

Ширина трассы в самом узком месте составляет 6 м, что полностью соответствует условиям проведения соревнований по мотокроссу, на самых широких участках она достигает 10 м. Протяжённость круга трека – 1000 метров.

Открытие трассы намечено на 22 июля.

Трасса в Ракитянском районе стала десятой в Белгородской области. В настоящее время в регионе действует девять трасс для проведения соревнований по мотокроссу. Три из них (в посёлке Терновка Яковлевского района, в селе Ясные Зори Белгородского района и в посёлке Новая Таволжанка Шебекинского района) имеют лицензии на проведение соревнований по мотокроссу всероссийского уровня, сообщили в региональной Федерации мотоциклетного спорта.