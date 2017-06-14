В области:

Строительство 10-й в Белгородской области мототрассы завершается в Ракитянском районе

17:09
14 Июня 2017
148
0

В преддверии открытия на мототрассе прошёл пробный заезд с участием членов мотоклуба «Ракита» и представителей сборной Федерации мотоспорта Белгородской области и МО ДОСААФ России Ракитянского района.

Трасса расположена на месте бывшего песчаного карьера у объездной автодороги Малинов Яр. В благоустройстве её территории активное участие принимали волонтёры, активисты «Российского Союза Молодёжи» и студенты-добровольцы Ракитянского агротехнологического техникума, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства области.

Идея создания трека для мотокросса принадлежит заместителю главы администрации Ракитянского района по социально-культурному развитию и социальной защите населения Елене Чефоновой. Именно она и руководит проектом.

Строительство трассы началось с нуля в прошлом году. Сначала она предназначалась для тренировок местного мотоклуба, но участники проекта модернизировали трассу по всем правилам и готовы к встрече спортсменов Ракитянского этапа Молодёжного первенства Белгородской области 24 сентября.

Ширина трассы в самом узком месте составляет 6 м, что полностью соответствует условиям проведения соревнований по мотокроссу, на самых широких участках она достигает 10 м. Протяжённость круга трека – 1000 метров.

Открытие трассы намечено на 22 июля.

Трасса в Ракитянском районе стала десятой в Белгородской области. В настоящее время в регионе действует девять трасс для проведения соревнований по мотокроссу. Три из них (в посёлке Терновка Яковлевского района, в селе Ясные Зори Белгородского района и в посёлке Новая Таволжанка Шебекинского района) имеют лицензии на проведение соревнований по мотокроссу всероссийского уровня, сообщили в региональной Федерации мотоциклетного спорта.


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

23308
Град размером со сливу выпал в Белгороде
9339
Евгений Савченко: Мы не допустили обнищания народа
9007
Избитый в парке Строителя подросток скончался в больнице
7822
Срок строительства дома на участках под ИЖС в Белгородской области увеличат с 5 до 7 лет
6409
Смертельное ДТП произошло на улице Красноармейской в Белгороде
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика