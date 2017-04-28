Стойленский ГОК благоустраивает территорию

11:18

На крупнейшем предприятии региона, входящем в Группу НЛМК, идёт благоустройство фабричной площадки, на которой расположены основные производственные мощности предприятия – обогатительная фабрика и фабрика окомкования концентрата.

Как сообщает пресс-служба комбината, вдоль пешеходной дорожки, которая идёт от контрольно-пропускного пункта до АБК исполнительной дирекции, высадили саженцы катальпы и рябины. Чуть раньше здесь же высадили кустарник спирею.

Благоустройство фабричной площадки началось в 2016 году. Специалисты проектно-конструкторского отдела СГОКа разработали эскиз кованых подставок под цветы, которые с прошлого года украшают все площадки перед административными зданиями и столовыми. Подставки были изготовлены работниками ремонтного комплекса.

Масштабную работу провели по реконструкции парковой зоны перед зданием исполнительной дирекции СГОКа. Спилили старые деревья, высадили краснолистные клены, ели, можжевельник и туи. Всего 230 деревьев и кустарников. В текущем году здесь планируется обустроить зону для отдыха – на специальной площадке, вокруг которой уже высажены барбарисы, установят лавочки и вазоны с цветами.