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Стелу с копией самолёта времён Великой Отечественной войны открыли в Белгородской области

16:49
11 Мая 2017
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Объект появился в Большеивановском сельском округе Новооскольского района.

Открытие стелы приурочили к 75-й годовщине со дня гибели уроженца села Мосьпанов, Героя Советского Союза, лётчика Ильи Мосьпанова.

Открытие мемориальной стелы Илье Петровичу Мосьпанову для сельского округа  является знаковым событием. Мы помним и гордимся нашим земляком. И наш всеобщий долг сохранить историю и передать память о ней нашим потомкам.

Юрий Шестаков
глава администрации Большеиванского сельского округа

В церемонии открытия участвовали родственники лётчика, местные жители и гости района.

В завершение мероприятия настоятель Свято-Покровского храма отец Александр освятил стелу. Затем участники события возложили цветы и венки к памятнику Ильи Мосьпанова, рассказали в пресс-службе администрации Новооскольского района.

Фото администрации Новооскольского района


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