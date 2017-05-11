Стелу с копией самолёта времён Великой Отечественной войны открыли в Белгородской области

16:49

Объект появился в Большеивановском сельском округе Новооскольского района.

Открытие стелы приурочили к 75-й годовщине со дня гибели уроженца села Мосьпанов, Героя Советского Союза, лётчика Ильи Мосьпанова.

Открытие мемориальной стелы Илье Петровичу Мосьпанову для сельского округа является знаковым событием. Мы помним и гордимся нашим земляком. И наш всеобщий долг сохранить историю и передать память о ней нашим потомкам. Юрий Шестаков

глава администрации Большеиванского сельского округа

В церемонии открытия участвовали родственники лётчика, местные жители и гости района.

В завершение мероприятия настоятель Свято-Покровского храма отец Александр освятил стелу. Затем участники события возложили цветы и венки к памятнику Ильи Мосьпанова, рассказали в пресс-службе администрации Новооскольского района.

Фото администрации Новооскольского района