Стелу с гусём установят в Новооскольском районе

17:58

Монумент появится в селе Богородское.

Эскиз въездной стелы обсудили и одобрили на заседании градостроительного совета при главе администрации Новооскольского района.

Место выбрано неслучайно, так как село издавна славится разведением гусей. В Богородском выводят особую породу этой птицы – холмогорскую.

При этом гусь – это бренд района. Так, в селе семь лет назад появился Дом гуся, а позже – праздник гуся.

Глава администрации Богородского сельского поселения Светлана Калашник презентовала несколько вариантов стелы гуся. До этого сотрудники администрации округа провели опрос населения, в котором выяснили, какой из вариантов местным жителям нравится больше. В результате было отобрано два варианта.

Члены градостроительно-экономического совета рассмотрели варианты, обсудили эскиз, внесли в него корректировки и утвердили проект. В будущем они обсудят конкретное место установки стелы, рассказали в пресс-службе администрации Новооскольского района.