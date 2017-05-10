Старооскольцы выстроили из автомобилей надпись «С Днём Победы»
Флешмоб, участие в котором приняли свыше 100 автомобилей, прошёл в преддверии 9 Мая.
Организаторами выступили члены профсоюза Стойленского ГОКа Елена Семёнова и Александр Шураев.
Поздравительную надпись в честь 72-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне выстроили на площади ТЦ «Славянский».
Напомним, в этом году в Международный женский день поздравление из автомобилей организовали сотрудники белгородской Госавтоинспекции.