Старооскольцы выстроили из автомобилей надпись «С Днём Победы»

12:22

Флешмоб, участие в котором приняли свыше 100 автомобилей, прошёл в преддверии 9 Мая.

Организаторами выступили члены профсоюза Стойленского ГОКа Елена Семёнова и Александр Шураев.

Поздравительную надпись в честь 72-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне выстроили на площади ТЦ «Славянский».

Напомним, в этом году в Международный женский день поздравление из автомобилей организовали сотрудники белгородской Госавтоинспекции.







