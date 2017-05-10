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Старооскольцы выстроили из автомобилей надпись «С Днём Победы»

12:22
10 Мая 2017
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Флешмоб, участие в котором приняли свыше 100 автомобилей, прошёл в преддверии 9 Мая. 

Организаторами выступили члены профсоюза Стойленского ГОКа Елена Семёнова и Александр Шураев.

Поздравительную надпись в честь 72-летней годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне выстроили на площади ТЦ «Славянский».

Напомним, в этом году в Международный женский день поздравление из автомобилей организовали сотрудники белгородской Госавтоинспекции.


Видео студии видео- и фотосъёмки KiviRin



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