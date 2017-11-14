Старинную икону XIX века пыталась ввезти россиянка из Украины

17:34

На таможенном контроле в Ровеньках Белгородской области среди личных вещей пассажирки автобуса Украина – Россия обнаружили антикварную икону Казанской Богоматери.

Образ, написанный в 19-м веке, имеет культурную и историческую ценность.

По словам женщины, икона с окладом досталась ей в наследство, но она не задекларировала антикварную вещь, и у неё не было разрешительных документов. Сотрудники таможни оформили определение по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных средств…» и изъяли икону, сообщает пресс-служба Белгородской таможни.