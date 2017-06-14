Ссора на дороге между водителем и пассажиром привела к удару по голове и четырём годам колонии

15:13

Осуждённый также выплатит потерпевшему 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как сообщает пресс-служба Белгородского районного суда, в июле 2016 года в селе Крутой Лог мужчины припарковали машину на обочине дороги и, беседуя, стояли рядом с ней. Внезапно мимо них на большой скорости пронёсся автомобиль, водителю которого не понравилось, что компания стоит возле дороги.

Проехав несколько метров, он остановился и начал высказывать им претензии. Завязался словесный конфликт, в результате которого водитель-агрессор получил удар по голове каким-то предметом. Он на время потерял сознание, но, очнувшись, сел за руль и уехал домой. Через несколько дней его самочувствие ухудшилось, он обратился в травмпункт. При медицинском осмотре выяснилось, что у мужчины перелом височной кости, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд признал белгородца, ударившего водителя, виновным по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на один год. В пользу потерпевшего с него также взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тыс. рублей.