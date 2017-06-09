Срок строительства дома на участках под ИЖС в Белгородской области увеличат с 5 до 7 лет

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Об этом 9 июня заявил губернатор региона Евгений Савченко, выступая с отчётом на 17-м заседании областной Думы.

Как заявил глава Белгородской области, в ближайшие 5-7 лет доля индивидуального жилья в регионе должна достигнуть 2/3 от общего числа домов. Сейчас она составляет 62 % или 29 млн м². На одного белгородца приходится чуть более 30 м² жилья.

Для этого власти планируют увеличить с 5 до 7 лет сроки строительства дома на участках под ИЖС. В течение этого срока к застройщикам никаких претензий предъявляться не будет. Также в ближайшие годы массивы индивидуальной жилой застройки будут социально обустраиваться: там появятся детские сады и начальные школы, средние школы и офисы семейных врачей.

Также Евгений Савченко сообщил, что в ближайшее время в областную Думу будет внесён законопроект, предусматривающий снижение земельного налога в 1,5-2 раза под усадебными домами, владельцами которых являются пенсионеры. А в сёлах с численностью до 200 человек для усадебной застройки будут сдавать в аренду до 1 га земли. Причём её арендная плата не будет превышать земельный налог, а после возведения дома участок будет безвозмездно передан в собственность.

Требует более взвешенного и продуманного подхода квартальная реконструкция жилья, прежде всего в Белгороде. К сожалению, действующая практика реновации жилья не вызывает большого восторга у жителей города и требует пересмотра. На мой взгляд, индивидуальное, малоэтажное благоустроенное жильё является таким же украшением города, как и многоэтажное. Надо только сделать его благоустроенным и привлекательным. И нечего нам заниматься его сносом. Евгений Савченко губернатор Белгородской области

В городах власти будут ограничивать многоэтажную застройку и снижать этажность домов, а строительство высоток будет вестись по аналогии с микрорайоном «Улитка» Белгородского района, то есть застройщиков обяжут возводить детские сады, школы, помещения для семейного врача и обустраивать дворы. Парковки будут создаваться за пределами дворовых территорий.