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Социальная гостиница открылась в Белгородском районе

11:01
27 Декабря 2016
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Учреждение в селе Головино рассчитано на 10 мест и состоит из двух трёхместных и двух двухместных комнат, а также комнаты отдыха.

Для постояльцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в гостинице есть кухня, прачечная, ванная комната. Жильцы могут получить здесь психологическую, юридическую, педагогическую и медицинскую помощь и содействие в трудоустройстве на бесплатной основе. Помимо этого они смогут заниматься художественной самодеятельностью, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.

Напомним, что социальная гостиница открыта в рамках реализации проекта по предоставлению мест временного проживания выпускникам всех форм попечения и семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются во временном жилье.

Фото администрации Белгородского района

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