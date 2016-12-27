Социальная гостиница открылась в Белгородском районе

11:01

Учреждение в селе Головино рассчитано на 10 мест и состоит из двух трёхместных и двух двухместных комнат, а также комнаты отдыха.

Для постояльцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в гостинице есть кухня, прачечная, ванная комната. Жильцы могут получить здесь психологическую, юридическую, педагогическую и медицинскую помощь и содействие в трудоустройстве на бесплатной основе. Помимо этого они смогут заниматься художественной самодеятельностью, сообщает пресс-служба администрации Белгородского района.

Напомним, что социальная гостиница открыта в рамках реализации проекта по предоставлению мест временного проживания выпускникам всех форм попечения и семьям с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются во временном жилье.

Фото администрации Белгородского района