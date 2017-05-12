Сотрудница заправки помешала ограбить АЗС в Белгородском районе

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Автомобиль со злоумышленником был остановлен в Губкинском городском округе в результате плана «Перехват».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, на одну из автозаправочных станций заехали два автомобиля – «Лада Приора» и ВАЗ-2114, в которых находилась компания из восьми человек. Заправив машины, молодые люди зашли за покупками в магазин.

Здесь один из них, заметив, что оператор заправки отвлеклась, забыв закрыть кассовый аппарат, воспользовался моментом и достал из него 5 тыс. рублей. Но продавец сразу же заметила пропажу и остановила молодого человека. Злоумышленник вернул деньги и затем скрылся вместе с приятелями. Сотрудники АЗС сообщили о случившемся в полицию.

Описание автомобиля и подозреваемого было передано всем полицейским патрулям и экипажам ДПС. В регионе был введён план «Перехват».

Подходящий под ориентировку автомобиль «Лада Приора» остановили сотрудники ДПС в Губкинском городском округе. Находившиеся в салоне молодые люди не стали отрицать вину своего приятеля. Спустя пару минут инспекторы остановили и ВАЗ-2114, в котором находился подозреваемый. Злоумышленник был задержан.

Все восемь человек доставили в полицию для разбирательств. Выяснилось, что ранее судимый 21-летний староосколец совершил преступление, когда возвращался домой с друзьями из Белгорода.

По факту попытки совершения открытого хищения денежных средств возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.