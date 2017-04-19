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Сотрудники ФСБ задержали белгородца, который продавал несертифицированное оружие

10:51
19 Апреля 2017
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Часть огнестрельного оружия и боеприпасов он контрабандой провозил через границу в Россию, чтобы здесь продавать  их.

12 апреля сотрудники регионального управления ФСБ задержали жителя Губкина. В его жилище нашли и изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы: десять пистолетов Макарова, один пистолет Вальтер п-38, два пистолета парабеллум П-08, один пулемёт «Максим», 22 патрона калибра 7,62 мм. 

По информации пресс-службы УФСБ России по Белгородской области, часть из них контрабандой ввозилась с территории соседнего государства. У этих средств поражения не было необходимой сертификации.

Через интернет белгородец находил потенциальных покупателей, которым затем и продавал макеты огнестрельного оружия. Макеты служили и исходными образцами для восстановленного оружия. Продажа осуществлялась по следующей схеме: покупатель сначала оплачивал товар, а затем через транспортные компании получал его.

Все изъятые предметы правоохранители направили на исследование. Его результаты повлияют на принятие процессуального решения. 

Также у белгородца при личном досмотре нашли около 15 гр марихуаны.

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