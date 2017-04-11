Сотрудники Белгородэнерго проверили подозрительных потребителей электроэнергии

16:56

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» совместно с представителями администрации Валуйского района, полиции и СМИ провели рейд по выявлению фактов бездоговорного и безучётного потребления электроэнергии.

В поле зрения энергетиков Валуйского РЭС – 33 тыс. электросчетчиков, из которых 3,5 тыс. установлены у юридических лиц, 6 тыс. – в многоквартирных домах, остальные – в частном секторе. Под подозрение в первую очередь попадают потребители, регулярно препятствующие доступу электромонтёров к приборам учёта, энергопотребление которых ниже, чем у фирм аналогичного рода деятельности, а также те, у кого наблюдается большой разрыв между объёмом потреблённой и оплаченной электроэнергии. В числе самых распространённых – вмешательство в работу приборов учёта и подключения в обход счётчика.

В результате проверки обнаружилось два факта вмешательства – в виде сорванной пломбы и отсутствия клеммной крышки. Нарушители получили предписания и акты о перерасчёте потреблённой энергии с применением 10-кратного повышающего коэффициента.

«В таких случаях нам часто говорят, что не знали о нарушениях, не видели отсутствия пломб или клеммных крышек, – рассказывает заместитель начальника Валуйского РЭС по реализации услуг Сергей Саенко. – Хочу подчеркнуть, что вся ответственность за сохранность и целостность счётчика целиком и полностью лежит на потребителе, а незнание закона не освобождает от ответственности. Самый лучший вариант – следовать показаниям прибора учёта и не вмешиваться в его работу, потому что небольшая, казалось бы, экономия, обернётся большими убытками».

Юридическим лицам объём электроэнергии пересчитывают по характеристикам подключения: мощность, указанную в договоре, умножают на часы работы фирмы. В этом случае сумма к оплате возрастёт в разы. В 2016 году в Валуйском районе выявлено 50 фактов вмешательства в работу приборов учёта. Общий объём доначисленной электроэнергии составил 215 тыс. кВч. Потребители доплатили порядка 670 тыс. рублей.

Помимо этого в прошлом году было зафиксировано 26 фактов бездоговорного потребления – подключения к сетям в обход счётчика. Общий объём похищенной электроэнергии составил 474 тыс. кВч, энергокомпания недополучила 1,5 млн рублей. При этом свыше 1 млн 170 тыс. рублей потребители уже компенсировали.

В селе Хмелевце энергетики до рейда дважды выявляли набросы, но без свидетелей. Свежие скрутки свидетельствуют, что для хозяина дома это минутное дело.

«Если нет факта бездоговорного потребления, но есть такая возможность, надо ещё наведаться вечерком или в выходной. В рейдах чего только не бывало», – рассуждает Сергей Саенко и показывает видео с телефона, как мужчина прямо при энергетиках сдергивает наброс. В итоге это видео стоило ему 100 тыс. рублей штрафа и перерасчёта электроэнергии.

«Поиск несанкционированных подключений – первостепенная задача, потому что это вопрос безопасности, – говорит главный специалист отдела ЖКХ и транспорта управления строительства и архитектуры Валуйского района Михаил Осипов. – Любое вмешательство в работу сетей может привести к возгоранию или удару током, а также чревато перепадами напряжения и, как следствие, выходом из строя бытовой техники».

Действенной мерой борьбы с нарушителями является установка на фасадах «сомнительных» домовладений контрольных счетчиков электроэнергии. После этого любые манипуляции со своим прибором учёта теряют смысл. За последние полтора года в Валуйском районе установили 55 таких счётчиков. С их помощью «нашли» 240 тыс. киловатт в месяц, что сопоставимо с потреблением 60 пятиэтажек или 20 магазинов. Потребители начинают платить в разы больше. Так, энергопотребление в торговом центре увеличилось в пять раз, в пекарне – в восемь, с 3 до 24 тыс. киловатт в месяц. По таким счётчикам можно отследить показания за каждые полчаса, и резкий спад потребления сразу вызывает дополнительные вопросы и проверку. Складывается и общая картина: сколько должны потреблять аналогичные магазины, производственные цеха и площадки. Меняется поведение потребителей: они выключают лишний свет, экономичнее пользуются кондиционерами.

Вмешательство в общую энергосистему влияет на качество электроснабжения всех потребителей и оказывает дополнительную нагрузку на рост тарифа. Самый лучший вариант – следовать показаниям счётчика и не вмешиваться в его работу, так как небольшая экономия оборачивается большими штрафами. C этого года при выявлении случаев несанкционированного вмешательства в приборы учета стоимость похищенной электроэнергии рассчитывается с применением 10-кратного повышающего коэффициента, а период расчёта может достигать трех месяцев.

Если зафиксирован факт самовольного подключения к сетям, потребителя ждёт не только возмещение неучтённого объёма потребления, но и административная или даже уголовная ответственность. Для обычных граждан штраф составит 15 тыс. рублей, для должностных лиц – 80 тыс., для юридических лиц – 200 тыс. рублей. В случае совершения преступления по предварительному сговору либо организованной группой лиц, если ущерб исчисляется как особо крупный, то грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Рейды по выявлению фактов неучтённого потребления электроэнергии проходят по всей области.