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Сотрудникам детского сада, откуда ушла двухлетняя девочка, грозит до двух лет лишения свободы

17:20
13 Января 2017
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На данный момент СУ СК РФ по Белгородской области проводит доследственную проверку по факту бесконтрольного ухода ребёнка из детского сада.

Напомним, что инцидент произошёл 11 января. По предварительным данным, двухлетняя воспитанница детского сада в селе Владимировка Ивнянского района самостоятельно покинула дошкольное учреждение. Девочка ушла без верхней одежды и в резиновых тапочках.

В настоящее время следствие проводит комплекс проверочных мероприятий. В действиях сотрудников детского сада могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Одно из наказаний предусматривает до двух лет лишения свободы.

Решение будет принято по результатам проверки.

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