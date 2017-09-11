Собак служебных пород примут в дар белгородские полицейские

09:35

Акция безвозмездная и предполагает передачу собак возрастом до трёх лет.

В числе таких животных: немецкая овчарка, бельгийская овчарка (малинуа), лабрадор ретривер, ротвейлер, русский спаниель, русский чёрный терьер, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, восточно-европейская овчарка.

Обратиться можно в Центр кинологической службы УМВД России по Белгородской области, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России. При этом, если правоохранители примут собаку, они обязуются использовать её в служебных целях, следить за её здоровьем, лечить за свой счёт и нести иные расходы.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (4722) 51–40–31.