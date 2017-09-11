В области:

Собак служебных пород примут в дар белгородские полицейские

09:35
11 Сентября 2017
112
0

Акция безвозмездная и предполагает передачу собак возрастом до трёх лет.

В числе таких животных: немецкая овчарка, бельгийская овчарка (малинуа), лабрадор ретривер, ротвейлер, русский спаниель, русский чёрный терьер, кавказская овчарка, среднеазиатская овчарка, восточно-европейская овчарка. 

Обратиться можно в Центр кинологической службы УМВД России по Белгородской области, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России. При этом, если правоохранители примут собаку, они обязуются использовать её в служебных целях, следить за её здоровьем, лечить за свой счёт и нести иные расходы.

Более подробную информацию можно получить по телефону: (4722) 51–40–31. 


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

12858
Ушёл из жизни депутат Белгородской областной Думы Александр Тарасов
10719
Крупное производство творожных сыров открылось в Белгородской области
9123
Владимир Шаманов: Новая трасса в Белгородской области – достойный вклад в развитие дорожной сети России
7218
В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы
5671
Жителей Белгорода просят не ходить в «Армячий лог» 12 сентября
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика