«Снежные» штрафы: прокуроры наказывают чиновников за бездействие в Белгородской области

16:41

На этот раз под санкции попали должностные лица в Прохоровском районе.

Надзорное ведомство установило, что в райцентре автодороги приобрели повышенную скользкость, на них образовались накаты снега. Такой непорядок несёт угрозу нормальной организации дорожного движения в посёлке. Также из-за снега под угрозой оказалось и движение пешеходов на улицах Советской, Садовой и Красноармейской. Снег на них не вычищался.

За обеспечение необходимой очистки дорог и тротуаров от снега в Прохоровке отвечает муниципальное учреждение «Чистый город». В отношении директора предприятия возбудили административные дела. Главе поселковой администрации и руководителю «Чистого города» были внесены прокурорские представления.

Помимо этого, слишком обильное наслоение снега прокурорские работники обнаружили на дороге в селе Грязное Маломаяченского сельского поселения. Административное дело возбудили в отношении главы муниципального образования. Ей же внесено представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры области.