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Снег наступает на Белгородскую область

14:50
17 Апреля 2017
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Синоптики предупреждают жителей региона об ухудшении погоды.

В ночь с 17 на 18 апреля в Белгородской области ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега.

В течение дня временами ожидаются осадки, в отдельных районах сильные, в виде мокрого снега и дождя. Возможно налипание мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов Цельсия. Днём воздух прогреется до +2-7 градусов, передаёт пресс-служба областного управления МЧС.

 

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