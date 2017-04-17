Снег наступает на Белгородскую область

14:50

Синоптики предупреждают жителей региона об ухудшении погоды.

В ночь с 17 на 18 апреля в Белгородской области ожидаются осадки в виде дождя или мокрого снега.

В течение дня временами ожидаются осадки, в отдельных районах сильные, в виде мокрого снега и дождя. Возможно налипание мокрого снега. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 градусов Цельсия. Днём воздух прогреется до +2-7 градусов, передаёт пресс-служба областного управления МЧС.