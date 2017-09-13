Смородину и виноград задержали на российско-украинской границе

10:12

400 саженцев без сертификатов не прошли контроль Россельхознадзора.

Нарушение законодательства в области карантина растений было выявлено вчера, 12 сентября, в пункте пропуска «Нехотеевка».

Инспектор отдела надзора в области карантина растений обнаружил в багаже гражданина соседнего государства, въезжающего на территорию России, 100 саженцев смородины и 300 – винограда без фитосанитарных сертификатов.

По решению инспектора растения возвращены на территорию сопредельного государства, сообщает Управление Россельхознадзора по Белгородской области.

Согласно п. 7 ст. 22 ФЗ «О карантине растений», на территорию РФ запрещён ввоз посевного и посадочного материала: семян растений, рассады, саженцев, цветов в горшках, черенков, клубней, луковиц, корневищ, корней и др.