Следственный комитет проверяет факт гибели двух подростков в Старом Осколе

12:07

Тела двух 17-летних подростков нашли в реке Оскол.

Вечером 28 мая двое молодых людей не вернулись с отдыха у водоёма, тогда родители начали собственными силами искать детей. Спасатели вытащили тела подростков из реки.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области, на них не обнаружено видимых телесных повреждений.

Сейчас судмедэксперты устанавливают причины смерти. Затем будут принято процессуальное решение.