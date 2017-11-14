Скрытые патрули за двое суток поймали 45 нарушителей

09:35

За выходные жители Белгородской области 1500 раз нарушили правила дорожного движения (ПДД).

Автоинспекторы отстранили от управления автомобилем 42 нетрезвых или отказавшихся от медэкспертизы водителя, 10 из которых уже лишали прав. Пять человек могут понести уголовное наказание за повторное вождение в пьяном виде.

94 автомобилиста не уступили дорогу пешеходам. В свою очередь, 169 пешеходов переходили дорогу с нарушением ПДД, у 30 человек не было светоотражающих элементов.

48 водителей неправильно перевозили детей, 72 – сделали тонировку стёкол, не соответствующую требованиям техрегламента.

Скрытые патрули выявили 45 правонарушений, включая 5 выездов на встречку, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.