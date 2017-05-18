Симулятор танка Т-90 установят в музее бронетанковой техники в Белгородской области

17:34

Проект будет профинансирован из регионального бюджета.

Об этом сегодня на заседании Попечительского совета «Прохоровское поле» сообщил его председатель Николай Рыжков.

Он напомнил, что идея установки симуляторов в музее возникла уже на этапе его создания. Однако осуществить её не получилось из-за недостатка денег.

В задании было написано, что будут три мультимедийных отделения для учебных макетов. В одной комнате – танк Т-90, в другой – стрелковое оружие и в третьей – БТР. Комнаты мы сделали, они стоят чистенькие. Николай Рыжков

председатель Попечительского совета «Прохоровское поле»

Николай Рыжков пояснил, что музей построен на договорных условиях с Министерством культуры. Финансирование осуществлялось на паритетных началах со стороны министерства и со стороны бюджета Белгородской области. Каждый участник внёс по 160 млн рублей.

Только так мы развязали этот узел. Больше года не могли решить вопрос. Нужно было либо соглашаться, либо вообще ничего не иметь. И когда утверждали в министерстве, три отделения не вписались. Это около 30 миллионов рублей. Они остались за бортом. Сейчас принято решение вернуться к этому. Николай Рыжков

председатель Попечительского совета «Прохоровское поле»

По словам главы совета попечителей, необходимые для установки симулаторов деньги будут по решению губернатора изысканы в бюджете Белгородской области. Минкульт этот проект финансировать отказался.

Процедура торгов запущена, договор с подрядчиком будет подписан через месяц. Первый транш в размере восьми миллионов рублей уже состоялся.