Сильный ветер, морось и снег ожидают жителей Белгородской области во вторник

16:07

Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает белгородцев о неблагоприятных погодных условиях.

По информации Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью и днём ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мороси, при этом возможно налипание мокрого снега.

Ночью возможен туман. Ветер юго-западный, с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла.

Особое внимание в региональном главном управлении МЧС обращают на гололедицу и просят водителей соблюдать скоростной режим.