В области:

Сильный ветер, морось и снег ожидают жителей Белгородской области во вторник

16:07
26 Декабря 2016
436
0

Главное управление МЧС России по Белгородской области предупреждает белгородцев о неблагоприятных погодных условиях.

По информации Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  27 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью и днём ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мороси, при этом возможно налипание мокрого снега.

Ночью возможен туман. Ветер юго-западный, с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла.            

Особое внимание в региональном главном управлении МЧС обращают на гололедицу и просят водителей соблюдать скоростной режим.

Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

11491
В расследовании исчезновения Екатерины Кузьминой и Натальи Малаховой в Старом Осколе появился второй обвиняемый
9532
Белгородские власти возьмутся за арендодателей жилья, чтобы пополнить бюджет области
6631
Белгородский холдинг закрывает производство мяса утки
4936
15-й парад Дедов Морозов открыл Центральную ёлку Белгорода
4884
Евгений Савченко пригласил на белгородские предприятия харьковских специалистов
Бел.Ру Онлайн
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика