Сильные снегопады с ветром снова накроют Белгородскую область

12:57

Ухудшение погоды ожидается уже завтра, 12 января.

По информации Гидрометцентра России, 12 января в Белгородской, Курской и Липецкой областях ожидается сильный снегопад. В других регионах ЦФО – умеренный. Ветер в этот день будет дуть со скоростью 16-21 м/с. Такую погоду в наш регион принесёт южный атмосферный фронт.

Температура ночью в четверг, 12 января, опустится до -7°, а днём – до -1°. На следующий день, в пятницу, температура ночью будет до -5°, а днём – до -6°, сообщили в gismeteo.ru.