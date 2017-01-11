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Сильные снегопады с ветром снова накроют Белгородскую область

12:57
11 Января 2017
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Ухудшение погоды ожидается уже завтра, 12 января.

По информации Гидрометцентра России, 12 января в Белгородской, Курской и Липецкой областях ожидается сильный снегопад. В других регионах ЦФО – умеренный. Ветер в этот день будет дуть со скоростью 16-21 м/с.  Такую погоду в наш регион принесёт южный атмосферный фронт.

Температура ночью в четверг, 12 января, опустится до -7°, а днём – до -1°. На следующий день, в пятницу, температура ночью будет до -5°,  а днём – до -6°, сообщили в gismeteo.ru.

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