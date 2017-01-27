Сильные морозы ждут жителей Белгородской области на выходных

16:15

В ночь на 30 января столбик термометра может опуститься до -28 градусов.

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 января в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит 8-13° мороза, при прояснениях до 16° мороза, днём 2-7° мороза.

В Белгороде ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный ночью 4-9 м/с, днём 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11° мороза, днём 2-4° мороза.

29 января в области будет переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-15° мороза, при прояснениях до 19° мороза.

В Белгороде температура воздуха ночью составит 12-14° мороза, днём 11-13° мороза.

30 января в регионе малооблачно. Без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Столбик термометра ночью опустится до 18-23° мороза, в низких местах до -28 °C, днём ожидается до -17 °C.

В Белгороде ночью будет 20-22° мороза, днём 15-17° мороза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.