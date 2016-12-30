Школьники, студенты и аспиранты в Белгородской области смогут ездить на учёбу за полцены

12:54

Для учащихся региона введён льготный проезд на пригородном транспорте.

Льготы утверждены постановлением губернатора Белгородской области № 133 от 26 декабря 2016 года и предоставляются на межмуниципальных автобусных маршрутах (кроме такси).

Воспользоваться льготным проездом можно с 1 января по 1 июля и с 1 сентября по 31 декабря 2017 года для проезда к месту учёбы и обратно.

Согласно документу, льготы предусмотрены для учащихся образовательных организаций области, включая интернаты, а также для студентов и аспирантов профессиональных образовательных организаций и вузов очной формы обучения (кроме обучения по дополнительным профессиональным программам) из малообеспеченных (малоимущих) семей. Стоимость проездных билетов на месяц для них составит 50 % от стоимости обычного проездного, сообщает пресс-служба администрации Белгорода.