Шефство над танковым полком в Валуйках взял Старый Оскол

18:34

Танковый полк в Валуйках стал четвёртой воинской частью, над которой взял шефство округ.

Администрация Старооскольского городского округа и командование воинской части 91726 подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили глава горокруга Александр Гнедых и командир войсковой части полковник Владимир Константинов. Церемония проходила на территории воинской части.

Сотрудничество ставит своей целью укрепить традиции патриотизма и защиты Отечества, повысить престиж воинской службы, развивать и совершенствовать формы военно-патриотического и историко-культурного направлений, рассказали в пресс-службе Старооскольского горокруга.

В день подписания соглашения о взаимодействии в Валуйках прошло посвящение 10 старооскольских школьников в юнармейцы. Теперь ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» включают почти 200 юных жителей округа.