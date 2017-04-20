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Шефство над танковым полком в Валуйках взял Старый Оскол

18:34
20 Апреля 2017
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Танковый полк в Валуйках стал четвёртой воинской частью, над которой взял шефство округ. 

Администрация Старооскольского городского округа и командование воинской части 91726 подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили глава горокруга Александр Гнедых и командир войсковой части полковник Владимир Константинов. Церемония проходила на территории воинской части.

Сотрудничество ставит своей целью укрепить традиции патриотизма и защиты Отечества, повысить престиж воинской службы, развивать и совершенствовать формы военно-патриотического и историко-культурного направлений, рассказали в пресс-службе Старооскольского горокруга.

В день подписания соглашения о взаимодействии в Валуйках прошло посвящение 10 старооскольских школьников в юнармейцы. Теперь ряды всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» включают почти 200 юных жителей округа.

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