Сеть 4G от Tele2 запущена в Белгородской области

18:00

Услуги высокоскоростного мобильного интернета теперь доступны жителям трёх крупнейших городов региона.

Как сообщает пресс-служба макрорегиона «Черноземье» Tele2, альтернативный оператор связи начал оказывать услуги мобильного интернета в стандарте 4G в Белгороде, Старом Осколе и Губкине. Сеть четвёртого поколения в регионе работает в частотном диапазоне 1800 МГц и обеспечивает высокую скорость передачи данных. Особенности частоты позволяют комфортно пользоваться услугами передачи данных не только на улицах города, но и внутри помещений.

Для обеспечения абонентов качественным мобильным интернетом на высоких скоростях, технические специалисты компании модернизировали центры коммутации в регионах, вывели в эфир новые базовые станции и заменили оборудование на действующих объектах. При строительстве LTE-сети оператор использовал современные системы Nokia Networks, на которой в регионе построена сеть 2G и 3G.

Мы запускаем сеть 4G в трёх крупнейших городах Белгородской области, где самая высокая доля проникновения устройств с поддержкой LTE. Используемый нами частотный диапазон 1800 МГц позволяет обеспечить не только высокую скорость передачи данных – до 60 Мбит/с, но и отличное покрытие, а также хороший уровень сигнала в зданиях. В 2017 году мы продолжим развитие сетей высокоскоростного мобильного интернета: до конца текущего года LTE-технология будет доступна 60 % населения региона. Геннадий Рыжков

директор белгородского филиала Tele2

Вместе с внедрением сети 4G оператор запустил в апреле этого года четыре новых тарифных плана. Отличительные особенности всех предложений оператора − бесплатные звонки на Tele2 внутри региона и по всей России, которые не уменьшают пакет минут. Также в тарифах предусмотрен безлимитный трафик в наиболее популярных социальных сетях и мессенджерах. В поездках по стране интернет тарифицируется, как в домашнем регионе, а все входящие звонки бесплатны. На всех новых тарифах остатки не использованных в текущем месяце минут, SMS и гигабайтов переносятся на следующий период.

Услуга скоростного мобильного интернета в стандарте 4G доступна абонентам Tele2 в 28 субъектах РФ, включая Москву, Санкт-Петербург, Воронежскую, Липецкую, Орловскую, Тамбовскую и Ростовскую области и Краснодарский край.