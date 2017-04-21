Сергей Степашин: В Белгородской области образцовое выполнение программы переселения из аварийного жилья

17:50

Об этом председатель Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКР РФ рассказал сегодня, 21 апреля, на выездном заседании в Белгороде.

Он заслушал информацию о состоянии строительной области региона, состоянии сферы ЖКХ, об укреплении строительной базы проминдустрии и состоянии жилищного строительства в сёлах, а затем подвёл итоги развития региона.

В своём приветственном слове белгородский губернатор отметил, что Белгородская область занимает второе место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России по итогам 2016 года.

В 2010-2016 годах объём промышленного производства в регионе вырос в полтора раза. Белгородская область кормит 15 млн человек и занимает второе место после Краснодарского края по реализации сельскохозяйственной продукции.

По словам Евгения Савченко, число заявленных вакансий в регионе в 3,5 раза превосходит число предложений. «У нас профицит рабочих мест практически в каждом районе», – сказал он.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что в области большие перспективы связывают со строительством жилья. Так, в этом году стартует программа «Новая жизнь» для молодых специалистов.

Из аварийного жилья было переселено почти 12 тыс. белгородцев.

По словам Сергея Степашина, площадь жилых домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года, составила 103,8 тыс. м2. До начала сентября этого года планируется расселить ещё 10 тыс. м2 в Белгороде и Губкине, а также Белгородском и Яковлевском районах.

Первое – это образцовое выполнение программы переселения из аварийного жилья. Программа выполнена практически полностью, а самое главное – качество жилья. А мне есть с чем сравнивать, поверьте мне. Если люди измучились в этих бараках, то они должны переселяться в достойное жильё. Второе – это одна из лучших реализаций программы по капремонту. В прошлом году необходимо было сделать 152 дома по капремонту, а сделали даже больше – 157, причём сделали это очень хорошо, мы сегодня смогли воочию убедиться в этом лично. Третье – это строительная сеть и индивидуальное строительство. Белгородская область – одна из лучших в стране, и тем, кто здесь живёт, везёт. Сергей Степашин

председатель Общественного совета при Министерстве строительства и ЖКР РФ и председатель Наблюдательного совета Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ

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