Серебро почти на 1,5 миллиона рублей изъяли таможенники у украинки в Белгородском районе

14:13

619 цепей, браслетов, подвесок, колец и брошей из серебра сотрудники Белгородской таможни обнаружили в ручной клади женщины при проведении контроля на МАПП «Нехотеевка».

Инцидент произошёл в ноябре 2016 года. О ввозимых ювелирных изделиях, подлежащих декларированию, гражданка Украины не заявила. Украшения она планировала продать в России.

Женщина признана виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию».

По решению суда товар стоимостью почти 1,4 млн рублей конфискован, сообщает пресс-служба Белгородского районного суда.