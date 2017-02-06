Семь «железнодорожных» смертей случились в 2016 году в Белгородской области

17:05

По сравнению с цифрой 2015 года показатели травматизма существенно снизились.

В 2015 году зафиксирован 21 случай получения травм гражданами на объектах железнодорожного транспорта, из них 16 смертельных. В истекшем году травмировано 15 человек, из них семь со смертельным исходом. Надеюсь, что тенденция по снижению количества таких фактов сохранится. Максим Суров

заместитель московского межрегионального транспортного прокурора

При этом надзорные органы отмечают рост количества аварий на железнодорожных переездах. В прошлом году в регионе произошло четыре аварии с участием автомобильного и железнодорожного транспорта. Основная причина ДТП подобного вида – нарушение водителями машин Правил дорожного движения.