Семь тонн грецкого ореха хотел незаконно перевезти через границу житель Белгородской области

12:14

Продукцию он вёз из Украины в Россию.

Инцидент произошёл на окраине посёлка Красная Яруга. Там сотрудники ОБЭП и ПК УМВД по Белгородской области выследили автомобиль «ГАЗель» под регистрационным знаком 31-го региона. За его рулём сидел мужчина 1977 года рождения. Он незаконно перевёз через государственную границу около семи тонн грецкого ореха.

Ещё один инцидент случился в населённом пункте Илек-Пеньковка Краснояружского района. Там возле нежилого дома правоохранители нашли автомобиль «УАЗ» без государственных регистрационных знаков. В машине находились свадебные платья – 30 тюков и мотыль – 99 коробов. По предварительным данным, все товары были перевезены из Украины для дальнейшей продажи в России.

Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, всю незаконную продукцию передали соответствующим органам. Правоохранители выясняют подробности произошедшего.