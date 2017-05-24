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Семь лет строгого режима получил за сбыт наркотиков житель Белгородской области

12:59
24 Мая 2017
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29-летний мужчина был задержан в Томаровке Яковлевского района.

«Соли» он покупал через интернет, посредством тайника. Затем употреблял наркотики сам, продавал жителям Томаровки.

В суде были доказаны два факта сбыта наркотиков. Они датируются январём и февралём 2017 года. Очередная попытка продажи «соли» обернулась для мужчины задержанием и изъятием товара.

Суд приговорил драгдилера к семи годам заключения в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры области.


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