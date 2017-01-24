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Сбытчик конопли получил пять лет тюрьмы в Белгородской области

10:00
24 Января 2017
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В сентябре 2016 года 19-летний житель Старого Оскола купил коноплю, а затем дважды продал 31 грамм наркосодержащего растения подставному покупателю.

 

Как сообщает Белгородская транспортная прокуратура, остатки конопли сбытчик хранил у себя дома. Их изъяли после его задержания.

Учитывая раскаяние молодого человека, за сбыт наркотических средств в значительном размере Старооскольский городской суд приговорил белгородца к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу. 

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