Сбытчик конопли получил пять лет тюрьмы в Белгородской области

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В сентябре 2016 года 19-летний житель Старого Оскола купил коноплю, а затем дважды продал 31 грамм наркосодержащего растения подставному покупателю.

Как сообщает Белгородская транспортная прокуратура, остатки конопли сбытчик хранил у себя дома. Их изъяли после его задержания.

Учитывая раскаяние молодого человека, за сбыт наркотических средств в значительном размере Старооскольский городской суд приговорил белгородца к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.