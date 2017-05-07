Самую большую яичницу России приготовили в Новом Осколе Белгородской области

14:45

Блюдо, занесённое в Книгу рекордов России, приготовили 6 мая на V фестивале традиционной культуры и быта «Фомина яишня».

Главным событием праздника стала регистрация рекорда России по приготовлению самой большой яичницы из 12 тысяч яиц.

Также в рамках праздника в Новом Осколе чествовали молодожёнов, провели обряды «Хомутание» и «Придруги», а липецкие и белгородские казаки устроили фестиваль народного творчества.

Завершением программы стало экстремально силовое шоу «Эра» и выступление московской фолк-группы «Партизан FM».





Фото Ольги Яшиной и Ксении Фредриксен

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