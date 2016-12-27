С Днём спасателя! Первые лица региона поздравили жителей Белгородской области

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Празднование профессионального дня спасателя Российской Федерации традиционно отмечается сегодня, 27 декабря.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр Закоржевский выразили благодарность за труд и готовность к самопожертвованию тем людям, которые ежедневно спасают жизни белгородцев.

«Ваша работа требует максимальной собранности, полной самоотдачи, личного мужества и умения принимать за считанные секунды единственно верное решение. На ваши плечи возложен тяжёлый груз ответственности за человеческие жизни. И всё-таки именно это делает вас сильной и сплочённой командой, которой гордятся наши земляки. Вам по плечу любые трудности. Служба МЧС относится к числу самых оперативных и эффективных, и доверие белгородцев – большая заслуга вашего ежедневного труда», – написано в поздравлении.

Кроме того, в поздравлении отмечено, что в текущем году белгородские пожарные ликвидировали 900 возгораний и спасли более 700 человек. Взрывотехники обезвредили более 1,7 тыс. единиц взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

«За этой статистикой стоит непростая работа сотрудников МЧС, стабильно доказывающих на практике свой профессионализм и выдержку. И, конечно, искренней признательности заслуживают ваши родные и близкие, которые переживают, но неизменно поддерживают вас в любой ситуации.

Дорогие друзья! В этот праздник мы желаем вам и вашим семьям мира, добра и благополучия, отличного настроения и крепкого здоровья. Пусть профессиональные традиции и мастерство спасателей станут залогом безопасности жителей Белгородчины», – отметили первые лица региона в праздничном послании.