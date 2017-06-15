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С начала июня бешенством в Белгородской области заболели овца, кошка и собака

09:14
15 Июня 2017
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Заболевание обнаружено в пробах головного мозга животных.

Всего с 1 по 14 июня в вирусологический отдел ФГБУ «Белгородская МВЛ» поступило восемь проб на антиген рабической инфекции.

С начала года из 125 проб бешенство выявлено в 28 случаях (22,4 %). 13 заболевших животных были собаками, шесть – кошками. Четыре случая выявлено среди животных дикой фауны, 5 – среди крупного и мелкого рогатого скота.

За аналогичный период прошлого года в лабораторию поступило 160 проб, в 47 (29,3 %) из которых был обнаружен антиген возбудителя вируса бешенства. Наиболее часто заболевание встречалось среди кошек (20 случаев), сообщает управление Россельхознадзора по Белгородской области.


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