С начала года в 68 ДТП в Белгородской области погибли шесть человек и 65 получили травмы

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Количество автоаварий, по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, снизилось на 11 %, погибших – на 45 %, раненых – на 4,4 %.

31 ДТП с участием пешеходов случилось в тёмное время суток. Они унесли жизни трёх человек, 30 пострадали.

4160 водителей, не пропустившие пешеходов, привлечены к административной ответственности в январе-марте 2017 года. Наибольшее количество происшествий с участием пешеходов совершается в Белгороде и Белгородском районе, а также Старооскольском городском округе.

Из 39 наездов на пешеходных переходах 29 произошли на нерегулируемых. Около 6 тыс. нарушений, выявленных сотрудниками Госавтоинспекции, связано с правилами перехода проезжей части пешеходами. 710 пешеходов привлечены к ответственности из-за отсутствия световозвращающих элементов в тёмное время суток при движении вне населённых пунктов.

1250 водителей попались на управлении транспортом в нетрезвом виде, 410 отказались от прохождения медосвидетельствования. Помимо этого выявлено 133 факта повторного управления в нетрезвом состоянии. Все административные и уголовные дела направляются для рассмотрения в судебные органы.

За три месяца по вине нетрезвых водителей произошло девять ДТП, в которых два человека погибли и 15 человек получили травмы. Принятые ГИБДД меры позволили снизить количество аварий на 52,2 %, погибших на 70,1 % и раненых на 15 %, сообщает пресс-служба ведомства.