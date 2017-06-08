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С начала года продукты в Белгородской области подорожали на 1,3 %

12:27
08 Июня 2017
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В мае инфляция составила 0,1 %.

Такие данные приводит Белгородстат. В прошлом месяце индекс потребительских цен составил 100,1 %. При этом на продовольственные товары – 100,4 %, а на непродовольственные товары – 99,8 %. Индекс цен на услуги составил 100,1 %.

С начала года продовольственные товары подорожали на 1,3 %. А не продовольственные – на 1 %.

Увеличилась стоимость алкогольной продукции в регионе. Так, в мае она подорожала на 0,6 %, а с начала года – на 0,7 %.


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