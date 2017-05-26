С Днём российского предпринимательства белгородских бизнесменов поздравляют первые лица региона

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Официальное обращение подписали губернатор Белгородской области Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр Закоржевский.

«Дорогие белгородцы! Уважаемые представители бизнес-сообщества! Поздравляем вас с Днём российского предпринимательства – праздником энергичных, инициативных людей, создавших своё дело, воплотивших в жизнь смелые идеи и проекты. Ваши трудолюбие, целеустремленность и сила характера достойны уважения и поддержки.

Белгородские предприниматели реализуют свой деловой потенциал в промышленном производстве, сельском хозяйстве, финансовой, образовательной и медицинской сферах, сервисном обслуживании, в строительной, транспортной и других отраслях.

Трудно переоценить значение вашей деятельности для развития экономики региона. Происходят позитивные изменения в облике городов и сёл, радует разнообразие ассортимента, качество товаров и услуг, меняются сами представления о стандартах комфорта и благоустройства. Неуклонно развивается инновационное предпринимательство – связующее звено между наукой и производством.

Сохраняя лучшие традиции российского купечества, белгородские бизнесмены оказывают безвозмездную помощь лечебным, образовательным и культурным учреждениям, демонстрируют высокую социальную ответственность, создают новые рабочие места.

В свою очередь, органы власти области работают над созданием благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса: обеспечивается организационная, финансово-кредитная, имущественная и кадровая поддержка, реализуются меры по снижению административных барьеров и оптимизируется система налогообложения. Как результат – доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте превышает 25 процентов. Только в 2016 году в области создано порядка 12 тысяч новых предприятий», - цитирует поздравление пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Заканчивается торжественное обращение пожеланиями бизнесменам динамичного развития и стремительных взлётов. «Пусть ваши планы будут грандиозными, а достижения значительными не только для вас, но и для всей Белгородчины. Крепкого здоровья, добра и процветания!».