С 1 июля белгородцы будут оплачивать услуги ЖКХ по новым тарифам

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Тарифы на коммунальные услуги традиционно повышаются с 1 июля. Самое большое повышение произошло на услуги водоотведения в областном центре, составив 12,7 %.

Тариф на электроэнергию для населения Белгородской области вырос на 3,3 %. По сравнению с первым полугодием гражданам придётся платить за кВтч 3, 74 рубля вместо 3,62 руб. Для граждан, в домах которых установлены электроплиты и/или электроотопительные приборы, равно как и для жителей сельской местности, стоимость одного кВтч составит 2,62 рубля (в первом полугодии – 2,53 руб.)

Тариф на газ увеличился на 2,6 %. За куб голубого топлива белгородцам придётся платить теперь на 15 копеек больше – 5,85 рубля.

Услуги холодного водоснабжения клиентам ГУП «Белводоканал» в г. Белгороде обойдутся в 16,5 рубля за куб воды (на 0,18 % больше), а прирост по цене за водоотведение составил 12,7 %, – с 15,08 до 17 рублей за м3. Для жителей Белгородского района, воду которым также поставляет «Белводоканал», куб воды в месяц обойдётся в 21,59 рубля, а плата за отведение такого же объёма воды составит на 4 руб. больше – 25,59 рубля.

Стоимость одного кубометра горячей воды составит со второго полугодия 105,76 рубля (вместо 101,86 руб.), а за тепло белгородцы будут платить 18,33 руб./м3.

За утилизацию ТБО жителям областного центра также придётся платить на 10 % больше: 83,1 рубля за м³.