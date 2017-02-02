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Росздравнадзор проводит проверку по факту смерти пациента около больницы в Белгородской области

13:37
02 Февраля 2017
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Об этом ИА «Бел.Ру» рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверка проводится по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Мотивацией послужил случай смерти мужчины около больницы в Красногвардейском районе. Проверку проводят специалисты территориального органа Росздравнадзора.

По неофициальным данным, мужчина скончался от инфаркта 6 января 2017 года. На тот момент в больнице не оказалось медиков, способных ему помочь.

Официальная информация будет обнародована по завершении проверки.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области, факты нарушения в работе Красногвардейской ЦРБ поручила проверить и заместитель главы региона Наталия Зубарева. Для этого создана специальная комиссия, которая работает на базе больницы. 

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